Юнармейцы впервые примут участие в калининградском параде Победы впервые 

Об этом сегодня, 5 апреля, в прямом эфире программы «Доброе утро, Калининград» рассказал руководитель городского штаба Юнармии Петр Яровой. По его словам, к торжественному шествию готовятся около ста ребят из специального отряда.
«Растет это юнармейское движение. Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях. И самое большое, к которому мы готовимся, это участие в параде», — отметил Яровой.
Движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В Калининграде в состав всероссийского военно-патриотического общественного движения вошли 15 учебных заведений. В 30 имеющихся отрядах около 600 юношей и девушек.