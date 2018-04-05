Юнармейцы впервые примут участие в калининградском параде Победы впервые

Об этом сегодня, 5 апреля, в прямом эфире программы «Доброе утро, Калининград » рассказал руководитель городского штаба Юнармии Петр Яровой. По его словам, к торжественному шествию готовятся около ста ребят из специального отряда.

«Растет это юнармейское движение. Мы принимаем активное участие во всех мероприятиях. И самое большое, к которому мы готовимся, это участие в параде», — отметил Яровой.