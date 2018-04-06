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В Оренбурге на областном призывном пункте прошел День призывника
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В Оренбурге на областном призывном пункте прошел День призывника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участников мероприятия приветствовали вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, военком региона Андрей Зеленко и начальник штаба регионального отделения Юнармии Николай Мирошниченко.
На Оренбургском областном призывном пункте состоялся «День призывника», участниками которого были кадеты, юнармейцы, воспитанники центров патриотического воспитания и ребята, осваивающие военно-учетную специальность в ДОСААФ.
Их приветствовали вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, военный комиссар региона Андрей Зеленко и начальник штаба регионального отделения Юнармии имени Героя России Александра Прохоренко Николай Мирошниченко.
Участники мероприятия соревновались в подтягивании, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе, сдаче нормативов по радиационно-химической и бактериологической защите.
Командную победу в этих состязаниях одержали кадеты Оренбургского президентского училища, второе место у воспитанников автотранспортного техникума, а замкнули тройку призеров кадеты училища имени Неплюева.
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