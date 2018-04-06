В Оренбурге на областном призывном пункте прошел День призывника

На Оренбургском областном призывном пункте состоялся «День призывника», участниками которого были кадеты, юнармейцы, воспитанники центров патриотического воспитания и ребята, осваивающие военно-учетную специальность в ДОСААФ

Их приветствовали вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин, военный комиссар региона Андрей Зеленко и начальник штаба регионального отделения Юнармии имени Героя России Александра Прохоренко Николай Мирошниченко.

Участники мероприятия соревновались в подтягивании, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе, сдаче нормативов по радиационно-химической и бактериологической защите.

Командную победу в этих состязаниях одержали кадеты Оренбургского президентского училища, второе место у воспитанников автотранспортного техникума, а замкнули тройку призеров кадеты училища имени Неплюева.