Преодолел гравитацию: самарский фокусник заставил женщину воспарить в воздух 

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Организаторы ЧМ-2018: до «Самара Арены» протянут пивопровод

Охраной самарской башни на Водников — Кутякова займутся на федеральном уровне

Самарский актер исполнил на улице ритуальный танец с маракасами, чтобы вызвать весну