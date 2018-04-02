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Преодолел гравитацию: самарский фокусник заставил женщину воспарить в воздух
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Преодолел гравитацию: самарский фокусник заставил женщину воспарить в воздух 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Instagram появилось видео выступления самарского фокусника. Во время гастролей в Бузулуке Евгений Каверзин показал новый трюк с левитацией, заставив женщину буквально воспарить в воздухе. Никаких специальных конструкций замечено не было.
Публикация от Евгений Каверзин (@kaverzin_com) 31 Мар 2018 в 11:51 PDT  — Вот вам кусочек новой магии. Невероятные эмоции и гастроли. Это было феерично. Бузулук нас встретил криками браво и частыми овациями, — подписал публикацию Евгений Каверзин. По его словам, зрителям такой фокус в России сейчас могут продемонстрировать только два артиста. — Редкая тема, правда? — поинтересовался мужчина. Артист уже не первый раз радует своих подписчиков видео с трюками. В середине марта в его аккаунте появилась публикация, на которой видно, как Евгений демонстрирует свои таланты Валерию Меладзе. Мужчина показал популярному певцу сразу несколько трюков. Во время одного из них переполненный эмоциями Меладзе даже выронил карты из рук.
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