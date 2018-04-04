Заместитель председателя Совета Федерации: «Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира»

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Новый стадион в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Шамиль Газизов: "Краснодар" не выходил на меня по поводу Семака, но..."

Болельщики российских клубов проведут первые таймы матчей 24-го тура РФПЛ в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерово