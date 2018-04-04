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Заместитель председателя Совета Федерации: «Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира»
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Заместитель председателя Совета Федерации: «Жаль граждан Австралии, которые не приедут на чемпионат мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал «СЭ» позицию правительства Австралии по поводу безопасности болельщиков на ЧМ-2018.
— На Зеленом континенте сделали то, что некоторые старшие партнеры, но значительно позже — может, потому, что Австралия находится далеко, — сказал Климов. — Мы наблюдаем в действии знаменитую британскую систему «Пять глаз»: Великобритания, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия-осколки Британской империи, они пытаются скоординировать свои действия. Правительства Великобритании, других стран тоже так предупреждали болельщиков. Пытаются нагнетать хотя бы как-нибудь. Ранее я говорил, что будет использоваться несколько тем для того, чтобы максимально снизить эффективность и позитивность событий на ЧМ-2018. Одна из них — создание ужасной картины по поводу обстановки в России с безопасностью и отношение россиян к англосаксам. Все ожидаемо. Жаль граждан Австралии, которые, послушав такие высказывания, могут принять решение никуда не ехать. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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