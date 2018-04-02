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В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана
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В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники "Почты России" и Федеральной таможенной службы перехватили в аэропорту Домодедово радиоактивную посылку, прибывшую из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Специалисты одного из сортировочных узлов «Почты России» совместно с сотрудниками московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер", — сообщили в пресс-службе.
В посылке находился барометр. Груз отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. «Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.
Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России», отметили в пресс-службе.
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