В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана

"Специалисты одного из сортировочных узлов «Почты России» совместно с сотрудниками московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер", — сообщили в пресс-службе.

В посылке находился барометр. Груз отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. «Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме. Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы », — добавили в пресс-службе.

Вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России», отметили в пресс-службе.