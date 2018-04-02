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Собака-улыбака, птичий флешмоб: голосуем за лучший мартовский кадр Тюмени от читателей 72.ru
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Собака-улыбака, птичий флешмоб: голосуем за лучший мартовский кадр Тюмени от читателей 72.ru 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Начался апрель, а, значит, самое время подвести итоги фотоконкурса. Его мы запустили в начале марта в нашей официальной группе во «Вконтакте», попросив вас делиться весенними кадрами с видами Тюмени. Кадров набралось 13 штук: на ваш суд представляем только горизонтальные фото. И сегодня запускаем долгожданное голосование. Всё просто: победителя выбираете вы, а приз вручаем мы, редакция 72.ru. Кстати, голосовать можно сразу за несколько кадров, но вверху всегда будет кадр, за который отдано больше всего голосов. 5 апреля голосование закроется, и мы напишем в соцсетях имя победителя, которому вручим приз от редакции 72.ru. А пока предлагаем узнать, какой погодой порадует тюменцев первая апрельская неделя.
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