Прокуратура проверит зацементированный берёзовый лес на ЖБИ

Природоохранная прокуратура выйдет с проверкой в зацементированный лес на ЖБИ.

— По сообщению СМИ Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку, — коротко прокомментировали Е1.RU в пресс-службе прокуратуры

Обычный прохожий на эту рощу не наткнётся, она находится в лесу, и добраться до неё зимой тяжело — нужно идти либо по сугробам около 15 минут, либо через сам карьер — от него к роще лежит наезженная дорога — деревья находятся примерно в 200 метрах от самого карьера.

Мы были там в пятницу и заметили, что деревья залили недавно — раствор ещё был свежий, но, по словам местных жителей, зацементировано намного больше деревьев, просто сейчас этого не видно из-за снега.

После публикации читатели Е1.RU рассказали, что деревья заливают уже давно.

— Рабочие промывают миксеры после рейсов, и давно уже, есть фотографии 2013 года, — рассказал читатель Е1.RU Владимир.