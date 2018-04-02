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Прокуратура проверит зацементированный берёзовый лес на ЖБИ
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Прокуратура проверит зацементированный берёзовый лес на ЖБИ 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Природоохранная прокуратура выйдет с проверкой в зацементированный лес на ЖБИ.
— По сообщению СМИ Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку, — коротко прокомментировали Е1.RU в пресс-службе прокуратуры.
Обычный прохожий на эту рощу не наткнётся, она находится в лесу, и добраться до неё зимой тяжело — нужно идти либо по сугробам около 15 минут, либо через сам карьер — от него к роще лежит наезженная дорога — деревья находятся примерно в 200 метрах от самого карьера.
Мы были там в пятницу и заметили, что деревья залили недавно — раствор ещё был свежий, но, по словам местных жителей, зацементировано намного больше деревьев, просто сейчас этого не видно из-за снега.
После публикации читатели Е1.RU рассказали, что деревья заливают уже давно.
— Рабочие промывают миксеры после рейсов, и давно уже, есть фотографии 2013 года, — рассказал читатель Е1.RU Владимир.
Находится ли роща на территории карьера или всё-таки её цементируют незаконно — сказать сложно. Поэтому мы запросили комментарий в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
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