Украинская киберполиция разоблачила сдававшего вредоносное ПО в аренду хакера

Украинская киберполиция задержала 22-летнего хакера, сдававшего в аренду вредоносное ПО собственной разработки за криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам представителей правоохранительных органов, вредоносное программное обеспечение предназначалось для поиска уязвимостей на сайтах и дальнейшего несанкционированного копирования баз данных различных web-приложений. Для анонимизации своих действий злоумышленник использовал web-ресурсы Российской Федерации и осуществлял управление вирусом с использованием протокола RDP (Remote Desktop Protocol, протокол удаленного рабочего стола).

Работники Киевского управления Департамента киберполиции установили, что хакер в сети называл себя «AntonShesar» и «Сatona». Он занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.

Полицейские провели одновременно три санкционированных обыска на территории Черкасской и Киевской областей. Правоохранители изъяли компьютерную технику, с которой осуществлялось удаленное управление web-ресурсом и вредоносным ПО.

Помимо этого, в доме злоумышленника были обнаружены файлы с информацией о более 5 тыс. скомпрометированных учетных записях.

В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) УК Украины.