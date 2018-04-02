УФАС Подмосковья внесло ООО «ФОРИУС» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ФОРИУС» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от муниципального учреждения «Спортивный клуб „Химик“ имени Олимпийского чемпиона Е. Г. Минаева о внесении сведений в отношении ООО „ФОРИУС“ в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по устройству покрытия пола в спортивном зале.

»По результатам рассмотрения обращения управление вынесло решение о нарушении ООО «ФОРИУС» закона о контрактной системе. Действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ООО «ФОРИУС» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.