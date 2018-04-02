Министр здравоохранения Дагестана решил уйти в отставку самостоятельно

В правительстве Дагестана произошла очередная отставка — заявление об уходе подал министр здравоохранения Танка Ибрагимов. Бумагу чиновник передал главе республики Владимиру Васильеву прямо во время рабочего совещания.

Отставка без видимой причины

Главу дагестанского Минздрава отправили в отставку по его же просьбе — министр сам передал заявление об увольнении врио главы республики Владимиру Васильеву. Это произошло на рабочем совещании, в котором принимали участие руководители региональных органов госвласти.

Причина отставки Танки Ибрагимова пока не называется. Несколькими днями ранее в Минздраве прошли обыски, а в отношении одного из заместителей Ибрагимова возбудили уголовное дело.

Свой пост министр здравоохранения занимал с 2013 года.