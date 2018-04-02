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Министр здравоохранения Дагестана решил уйти в отставку самостоятельно
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Министр здравоохранения Дагестана решил уйти в отставку самостоятельно 

pasmi.ru 36 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В правительстве Дагестана произошла очередная отставка — заявление об уходе подал министр здравоохранения Танка Ибрагимов. Бумагу чиновник передал главе республики Владимиру Васильеву прямо во время рабочего совещания.
Отставка без видимой причины
Главу дагестанского Минздрава отправили в отставку по его же просьбе — министр сам передал заявление об увольнении врио главы республики Владимиру Васильеву. Это произошло на рабочем совещании, в котором принимали участие руководители региональных органов госвласти.
Причина отставки Танки Ибрагимова пока не называется. Несколькими днями ранее в Минздраве прошли обыски, а в отношении одного из заместителей Ибрагимова возбудили уголовное дело.
Свой пост министр здравоохранения занимал с 2013 года.
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