Волгоградский НЭТ оштрафован за допсоглашения с Отаром Джангишерашвили

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным решение УФАС о наложении штрафа в 10 тысяч рублей на Новый экспериментальный театр за нарушение закона при заключении дополнительных соглашений с Отаром Джангишрашвили.

— В суде разбирались материалы нашумевшей проверки финансово-хозяйственной деятельности НЭТа, проведенной контрольно-счетной палатой Волгоградской области за 2016 год, а также отдельных вопросов за 2015-2017 годы, включая аудит государственных закупок, — сообщили V1.ru в арбитражном суд Волгоградской области. — Известно, что они были переданы как в правоохранительные органы , так и в Волгоградское УФАС.

Контрольно-счетная палата, в частности, установила, что 30 декабря 2014 года театр заключил два договора. Один так называемый «лицензионный договор» на приобретение авторских прав на постановку спектаклей сроком на десять лет. Второй — он называется «авторский» — на услуги режиссера-постановщика спектаклей на три года. Оба документа имели прямое отношение к ныне покойному Отару Джангишерашвили.

Возможно, к обоим договорам не было бы претензий, если бы позже к ним не добавились дополнительные соглашения, которые, по мнению аудиторов контрольно-счетной палаты, существенно изменили их условия.

Например, после заключения допсоглашения от 10 декабря 2015 года № 1 первоначальная цена лицензионного договора подскочила сразу на 4 миллиона 300 тысяч рублей. А после допсоглашения от 15 декабря 2016 года № 2, то есть год спустя, — сумма возросла еще на 36 миллионов рублей.

Такая же метаморфоза приключилась и с авторским договором Отара Джангишерашвили. Появление допсоглашения, заключенного 10 декабря 2015 года, изменило не только количество спектаклей, их названия, но и увеличило цену по договору более чем на полтора миллиона рублей.

По мнению аудиторов контрольно-счетной палаты, такие операции идут вразрез с требованиями закона о закупках и положением о закупках самого НЭТа, а за такие действия предусмотрено наказание для виновных. Но, когда специалисты вскрыли все тонкости договоров и допсоглашений, наказание, назначенное НЭТу, оказалось всего в 10000 рублей.

— С учетом двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности, единственное, за что можно было наказать НЭТ в 2017 году, — это за несоблюдение сроков размещения информации об изменениях в лицензионный договор, — сообщили в суде. — Такие сведения, как указывает УФАС, появились в единой информационной системе лишь 13 июня 2017 года и были вовремя зафиксированы. За все остальные допсоглашения антимонопольной службе привлечь НЭТ к ответственности не удалось.

Наложенный штраф и выводы антимонопольной службы НЭТ пытался оспорить в суде. Но после изучения доказательств суд согласился с контролирующим органом о наличии правонарушения в действиях театралов.

— В решении суда сказано, что учреждение культуры посягает «на охраняемые законом общественные отношения, связанные с необходимостью соблюдения предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг», — цитируют документ в арбитраже. — Нарушение этих требований суд назвал «нарушением прав и законных интересов участников закупочных процедур, а также публичных интересов», видя в подобном отношении угрозу наступления негативных социально-экономических последствий.

Ранее за свою подпись на документах от имени учредителя заместитель художественного руководителя Ангелина Шершень привлекалась к дисциплинарной ответственности. А помощник худрука по административно-хозяйственной части Сергей Силюков трижды привлекался к административной ответственности комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области за различные правонарушения с документами, за что и был оштрафован на общую сумму 100000 рублей.