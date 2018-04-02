Госорганы обеспечат вакцинацию диких животных в охотничьих угодьях

Конституционный суд России признал не соответствующим Конституции положение закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, регламентирующее, кто должен закупать вакцину для прививок диких животных. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению суда, действующая норма содержит неопределённость. Её следует изменить вплоть до внесения поправок в законы вакцину должны будут закупать госорганы. «Признать часть 3 статьи 43 Федерального закона „Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…“ не соответствующей Конституции в той мере, в какой неопределённость её содержания порождает возможность неоднозначного решения вопроса о субъекте, обязанном приобретать лекарственные средства ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закреплённых охотничьих угодьях», — говорится в документе КС.