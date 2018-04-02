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Госорганы обеспечат вакцинацию диких животных в охотничьих угодьях
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Госорганы обеспечат вакцинацию диких животных в охотничьих угодьях 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Конституционный суд России признал не соответствующим Конституции положение закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, регламентирующее, кто должен закупать вакцину для прививок диких животных. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению суда, действующая норма содержит неопределённость. Её следует изменить вплоть до внесения поправок в законы вакцину должны будут закупать госорганы. «Признать часть 3 статьи 43 Федерального закона „Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…“ не соответствующей Конституции в той мере, в какой неопределённость её содержания порождает возможность неоднозначного решения вопроса о субъекте, обязанном приобретать лекарственные средства ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закреплённых охотничьих угодьях», — говорится в документе КС.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, направленный на регулирование численности охотничьих ресурсов в зелёных зонах. Законопроектом уточняются виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в части возможности осуществления в зелёных зонах охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. Принятие законопроекта позволит наиболее полно реализовывать меры по защите охотничьих ресурсов.
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