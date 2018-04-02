В Конькове встретили Вербное воскресенье

31 марта и 1 апреля 2018 года в храме иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове состоялись торжественные богослужения в честь Входа Господня в Иерусалим

Этот праздник в Русской Православной Церкви называют еще Вербным Воскресением, так как, вместо пальмовых ветвей, мы приветствуем Спасителя веточками вербы.

31 марта, вечером Лазаревой субботы, было отслужено Всенощное бдение с чином освящения хлеба, вина и елея и освящением верб. Но и на воскресную литургию 1 апреля многие верующие пришли с веточками вербы — их освятили после водосвятного молебна.

Красивый праздник Вербного Воскресенья восхищает даже тех, кто не ходит в храм регулярно. А людям воцерковленным необходимо не терять из виду глубину и важность происходящего. Народ Иерусалима встречает Господа, как своего Царя — все восклицают, подстилают под ноги ослика, на котором въезжает Иисус , свои одежды и ветви пальм. Даже Его ученики захвачены общим ликованием, хотя Спаситель неоднократно говорил им о том, что уготовано Ему в самое ближайшее время. Все воодушевлены воскрешением праведного Лазаря — все верят, что Христос воцарится в мире и вознесет богоизбранный народ над всеми прочими.

Но мы-то точно знаем, что случится далее. Оттого мы видим непостижимое смирение Бога перед людьми, которые сегодня превозносят Его, а через несколько дней — распнут. С сегодняшнего дня началась Страстная седмица — время наибольшего сосредоточения душевных сил. А когда наступит Светлое Воскресение Христово — тогда наши радость и ликование будут безусловны и безграничны.