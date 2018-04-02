Ещё
В Конькове встретили Вербное воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Конькове встретили Вербное воскресенье 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
31 марта и 1 апреля 2018 года в храме иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове состоялись торжественные богослужения в честь Входа Господня в Иерусалим.
Этот праздник в Русской Православной Церкви называют еще Вербным Воскресением, так как, вместо пальмовых ветвей, мы приветствуем Спасителя веточками вербы.
31 марта, вечером Лазаревой субботы, было отслужено Всенощное бдение с чином освящения хлеба, вина и елея и освящением верб. Но и на воскресную литургию 1 апреля многие верующие пришли с веточками вербы — их освятили после водосвятного молебна.
Красивый праздник Вербного Воскресенья восхищает даже тех, кто не ходит в храм регулярно. А людям воцерковленным необходимо не терять из виду глубину и важность происходящего. Народ Иерусалима встречает Господа, как своего Царя — все восклицают, подстилают под ноги ослика, на котором въезжает Иисус, свои одежды и ветви пальм. Даже Его ученики захвачены общим ликованием, хотя Спаситель неоднократно говорил им о том, что уготовано Ему в самое ближайшее время. Все воодушевлены воскрешением праведного Лазаря — все верят, что Христос воцарится в мире и вознесет богоизбранный народ над всеми прочими.
Но мы-то точно знаем, что случится далее. Оттого мы видим непостижимое смирение Бога перед людьми, которые сегодня превозносят Его, а через несколько дней — распнут. С сегодняшнего дня началась Страстная седмица — время наибольшего сосредоточения душевных сил. А когда наступит Светлое Воскресение Христово — тогда наши радость и ликование будут безусловны и безграничны.
Коньково: последние новости
Москвичи смогут воспользоваться услугой велопрокатом в апреле Жителей Конькова пригласили на встречу, посвященную экологии округа На детской площадке починили тарзанку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Тест: Знаете армейский жаргон?20
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан74
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение