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Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 

Псковская губерния 1 час назад
Начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Вадим Ермилов покинул свой пост. Его обязанности исполняет бывший председатель Госкомитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков, который является одним из кандидатов на кресло руководителя управления, сообщает «Коммерсантъ». Ермилов продолжит карьеру в Росавтодор. Отметим, по словам источника «Ъ» в Росавтодоре, теперь на должность руководителя ФКУ Упрдор «Северо-Запад» есть как минимум два кандидата. На нее претендуют Дмитрий Кузнецов, который сейчас работает заместителем начальника, и Виталий Голиков, занимавший ранее должность первого заместителя начальника. Виталий Голиков пришел в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в октябре 2017 года. До этого он работал директором псковского филиала ФКУ «Севзапуправтодор», а с 2015 года занимал должность председателя Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству.
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