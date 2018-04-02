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Москвича подозревают в распространении детского порно
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Москвича подозревают в распространении детского порно 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по факту распространения порнографических материалов с участием несовершеннолетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)», — сказала Иванова.
По данным следствия, мужчина познакомился в социальных сетях с девочкой 2003 года рождения и склонил ее к изготовлению и передаче ему фото откровенного содержания. В дальнейшем, после отказа ребенка предоставлять новые фотографии, мужчина распространил ы интернете имеющиеся у него снимки девочки среди ее знакомых.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения подозреваемого, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», — добавил собеседник агентства.
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