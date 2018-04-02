Москвича подозревают в распространении детского порно

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)», — сказала Иванова.

По данным следствия, мужчина познакомился в социальных сетях с девочкой 2003 года рождения и склонил ее к изготовлению и передаче ему фото откровенного содержания. В дальнейшем, после отказа ребенка предоставлять новые фотографии, мужчина распространил ы интернете имеющиеся у него снимки девочки среди ее знакомых.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения подозреваемого, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», — добавил собеседник агентства.