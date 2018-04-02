Минфин рассказал, что считать датой выпуска и как определить её по паспорту ТС

Минфин рассказал, как определять дату выпуска транспортного средства для расчета налога на имущество организаций. Согласно НК РФ , субъектами России могут быть установлены льготы на объекты налогообложения, выпущенные менее трёх лет назад, вплоть до полного их освобождения.

Специалисты ведомства сообщают, что российская нормативная база под «выпуском» промышленной продукции предполагает ее «изготовление». Далее приводится регламент из Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54, согласно которому дата изготовления техники устанавливается исходя из ее сопроводительных документов: техпаспорта, инструкции, таблички производителя.

Если указанные источники сведений об объекте противоречат друг другу, либо интересующая информация не указана вовсе, имущество считается выпущенным более трёх лет назад.

Если удается обнаружить лишь год производства, датой изготовления нужно указывать 1 июля этого года, если месяц создания тоже указан, регламентом утверждено учитывать такой объект выпущенным в 15 день обозначенного месяца.

Приказ Минпромторга РФ от 28.02.2014 № 316 разрешает применять для возрастной идентификации ТС каталоги как отечественных, так и зарубежных издательств.

Финансисты делают вывод, что дату производства продукции можно брать из заводских паспортов, маркировки, других документов или из заключения эксперта. Соответственно, при определении величины имущественного налога на транспортные средства младше трёх лет, ориентироваться следует на месяц и год, указанные в этих источниках, а в их отсутствии — прописанные в ПТС. В отсутствии месяца производства датой выпуска считать 1 июля.