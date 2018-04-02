Ещё
Минфин рассказал, что считать датой выпуска и как определить её по паспорту ТС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин рассказал, что считать датой выпуска и как определить её по паспорту ТС 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как определять дату выпуска транспортного средства для расчета налога на имущество организаций. Согласно НК РФ, субъектами России могут быть установлены льготы на объекты налогообложения, выпущенные менее трёх лет назад, вплоть до полного их освобождения.
Специалисты ведомства сообщают, что российская нормативная база под «выпуском» промышленной продукции предполагает ее «изготовление». Далее приводится регламент из Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54, согласно которому дата изготовления техники устанавливается исходя из ее сопроводительных документов: техпаспорта, инструкции, таблички производителя.
Если указанные источники сведений об объекте противоречат друг другу, либо интересующая информация не указана вовсе, имущество считается выпущенным более трёх лет назад.
Если удается обнаружить лишь год производства, датой изготовления нужно указывать 1 июля этого года, если месяц создания тоже указан, регламентом утверждено учитывать такой объект выпущенным в 15 день обозначенного месяца.
Приказ Минпромторга РФ от 28.02.2014 № 316 разрешает применять для возрастной идентификации ТС каталоги как отечественных, так и зарубежных издательств.
Финансисты делают вывод, что дату производства продукции можно брать из заводских паспортов, маркировки, других документов или из заключения эксперта. Соответственно, при определении величины имущественного налога на транспортные средства младше трёх лет, ориентироваться следует на месяц и год, указанные в этих источниках, а в их отсутствии — прописанные в ПТС. В отсутствии месяца производства датой выпуска считать 1 июля.
Время бухгалтера: последние новости
Налоговики изменили правила исправления «первички» Разработаны правила обработки персданных в ФНС РФ ВС ограничил срок проведения повторных выездных проверок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России474
Тест: Знаете армейский жаргон?20
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан74
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение