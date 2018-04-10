В Саратове жителям подвозят питьевую воду в автоцисцернах

Сегодня на весь день жители домов в центральной части Саратова временно остались без холодной воды в кранах. Коммунальщики предупредили о возможной проблеме еще вчера, 9 апреля.

Как уточнили в ООО «КВС» проводит работы по подключению вновь проложенного трубопровода.

— В связи с этим с 10.00 будет организован подвоз воды по адресу Вольская, к дому №. Это в районе Саратовской областной детской клинической больницы. А также подвоз организован по адресу: улица Чернышевского, дом № 141. Это район около комплекса Городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского.

— Приоритетной задачей «Концессии водоснабжения — Саратов» является обеспечение устойчивой работы водопроводной сети, — отметили на предприятии, — А также оптимизация режимов подачи и распределения воды. Это необходимая мера для обеспечения надежности коммуникационных сетей.