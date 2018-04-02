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В Саратове с обеда сидят без воды жители домов на Уфимцева и Тархова
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В Саратове с обеда сидят без воды жители домов на Уфимцева и Тархова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня, были изменены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям Саратова.
Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе Водоканала, напор в сети пришлось снизить в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских коммуникациях.
С 12.00 и до вечера, примерно, до 18.00, будут проблемы с водой у жителей домов на улицах Уфимцева и Тархова. В зону с ограниченной подачей ресурса попали дома № 27, 27Б, 29, 29А, 29Б, 29В. — Приносим абонентам свои извинения за возможные неудобства, — отметили в Водоканале.
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