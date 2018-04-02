В Саратове с обеда сидят без воды жители домов на Уфимцева и Тархова

Сегодня, были изменены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям Саратова

Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе Водоканала, напор в сети пришлось снизить в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских коммуникациях.

С 12.00 и до вечера, примерно, до 18.00, будут проблемы с водой у жителей домов на улицах Уфимцева и Тархова. В зону с ограниченной подачей ресурса попали дома № 27, 27Б, 29, 29А, 29Б, 29В. — Приносим абонентам свои извинения за возможные неудобства, — отметили в Водоканале.