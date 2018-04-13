В Саратове на улице Перспективная заменили 100 метров водопровода

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заменили более 100 м водопровода на улице Перспективная, все новые участки водосетей выполнены из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Решение о включении данного участка в первоочередной список объектов модернизации было принято на основании технического заключения о критической степени изношенности, а также важности данного объекта в системе водоснабжения жилого микрорайона.

Работы ведутся в соответствии с краткосрочным планом модернизации водосистем областного центра на период 2018-2020 в условиях концессионного соглашения между ООО «КВС» и МО «Город Саратов».

В рамках реконструкции на участке по ул. Перспективная в работу введены современные трубы d160 мм. Все новые участки водосетей выполняются из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет, что значительно превышает сроки концессионного соглашения. Пользователями нового участка водопровода по улице Перспективная стали боле пяти с половиной тысяч жителей.

Также на территории города идет замена аварийного водовода по ул. Шевыревская. В ходе работ будет проложен новый полиэтиленовый водопровод d225 мм длиной 162 метра. Срок службы нового трубопровода не менее 50 лет. В настоящее время завершается линейная часть работ по перекладке водовода и готовится работа по устройству колодцев, в том числе пожарного гидранта.