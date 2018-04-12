В Саратове на Тархова заменят 280 метров водопровода

Коммунальщики приступили к замене аварийного участка водовода по улице Тархова. Идет укладка нового участка водопровода длиной 280 метров в квартале улиц Топольчанская и Чехова.

— Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения в отношении модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Саратова , — сообщили АиФ-Саратов в компании «Концессии водоснабжения — Саратов». — В рамках плановой работы по реконструкции водопроводных сетей на участке по Тархова поставят современные трубы d500 мм. Все новые участки водосетей выполняются из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет, что значительно превышает сроки концессионного соглашения.

В прессслужбе отметили, что прокладка сетей осуществляется методом горизонтально направленного бурения, который представляет собой бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций с помощью специальных буровых установок. Он позволяет максимально сохранить благоустройство территории.

На территорию завезены материалы и техника. Проводятся подготовительные работы.

Кроме того, в настоящее время выполнено порядка 70% от запланированного объема работ на Орджоникидзе. В целом специалисты ООО «КВС» практически полностью подвели новый участок к действующему трубопроводу.