В Саратове для оставшихся без холодной воды организовали работу автоцистерн

Саратове сегодня весь день часть района останется без холодной воды.

Как сообщили коммунальщики, из-за подключения нового оборудования к действующим коммуникациям с 6 утра ориентировочно до 6 часов вечера ограничили подачу воды в Октябрьском районе. Для жителей организовали работу автоцистерн, которые будут дежурить по трем адресам. Как сообщают в городской администрации, машины стоят на улице 2-я Садовая, возле дома № 115/117. А также с 12:30 до 14 часов на улице Клочкова, возле дома № 52/64. И на улице 1-я Детская возле дома № 22 с 15 до 17 часов.