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В Саратове для оставшихся без холодной воды организовали работу автоцистерн
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В Саратове для оставшихся без холодной воды организовали работу автоцистерн 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сегодня весь день часть района останется без холодной воды.
Как сообщили коммунальщики, из-за подключения нового оборудования к действующим коммуникациям с 6 утра ориентировочно до 6 часов вечера ограничили подачу воды в Октябрьском районе. Для жителей организовали работу автоцистерн, которые будут дежурить по трем адресам. Как сообщают в городской администрации, машины стоят на улице 2-я Садовая, возле дома № 115/117. А также с 12:30 до 14 часов на улице Клочкова, возле дома № 52/64. И на улице 1-я Детская возле дома № 22 с 15 до 17 часов.
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