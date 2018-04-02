В Саратове без воды остались до вечера восемь улиц

Саратове без холодной воды сегодня днем остались жителей семи улиц Ленинского района. По сообщению ресурсного предприятия, в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе с 14.20 снижены параметры подачи холодной воды некоторым абонентам.

Ориентировочно до вечера, 20.00, без воды останутся дома на улицах Ипподромная, а также частный сектор улиц Овражная, Гусельский проезд, 2-я Песочная, Песочная от ул. Белинского до ул. Енисейская, Чкалова от ул. Белинского до ул. Енисейская, ул. Белинская, ул. Полевая. Коммунальщики извинились перед жителями за возникшие неудобтсва.