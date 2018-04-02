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В Саратове без воды остались до вечера восемь улиц
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В Саратове без воды остались до вечера восемь улиц 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове без холодной воды сегодня днем остались жителей семи улиц Ленинского района. По сообщению ресурсного предприятия, в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе с 14.20 снижены параметры подачи холодной воды некоторым абонентам.
Ориентировочно до вечера, 20.00, без воды останутся дома на улицах Ипподромная, а также частный сектор улиц Овражная, Гусельский проезд, 2-я Песочная, Песочная от ул. Белинского до ул. Енисейская, Чкалова от ул. Белинского до ул. Енисейская, ул. Белинская, ул. Полевая. Коммунальщики извинились перед жителями за возникшие неудобтсва.
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