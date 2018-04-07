Ремонт на городском водопроводе в Саратове завершили раньше срока

Ремонтные работы сегодня на на городском водопроводе Саратова были завершены раньше срока. Как сообщили коммунальщики, специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» закончили восстановительные манипуляции раньше на три часа.

Напомним, что сегодня с 12.15 были изменены параметры подачи холодной воды абонентам микрорайонов «СХИ», «1-я Дачная», «2-я Дачная», «3-я Дачная», «Стрелка», поселка Мирный.

— Ремонт был завершен с опережением графика на 3 часа, с 15.00 начался процесс восстановления штатного режима подачи холодной воды потребителям. И холодная вода в кранах появилась во всех домах