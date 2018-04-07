Ещё
Ремонт на городском водопроводе в Саратове завершили раньше срока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Индии экстренно сел российский самолёт
В Индии экстренно сел российский самолёт

Ремонт на городском водопроводе в Саратове завершили раньше срока 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Ремонтные работы сегодня на на городском водопроводе Саратова были завершены раньше срока. Как сообщили коммунальщики, специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» закончили восстановительные манипуляции раньше на три часа.
Напомним, что сегодня с 12.15 были изменены параметры подачи холодной воды абонентам микрорайонов «СХИ», «1-я Дачная», «2-я Дачная», «3-я Дачная», «Стрелка», поселка Мирный.
— Ремонт был завершен с опережением графика на 3 часа, с 15.00 начался процесс восстановления штатного режима подачи холодной воды потребителям. И холодная вода в кранах появилась во всех домах
АиФ: последние новости
В Вольске студентка заставила школьницу лизать ботинок В Саратове презентовали новый фестиваль Дуба В Саратове временно прикрыли кинотеатр "Синема 5" из-за пожарных нарушений
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре130
В Германии грузовик въехал в толпу людей222
Порошенко пообещал украинцам победу в войне344
Недалекие: суровые русские и кислые американцы7
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца56
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение