Без воды на весь день останутся десятки улиц Саратова

Саратове завтра без холодной воды останутся более десятка улиц. Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, проблемы возникнут из-за подключения новых коммуникаций к действующим сетям. Для ввода в эксплуатацию вновь проложенного водопровода будет произведено технологическое отключение водопровода по 3-му Комсомольскому проезду. Подача будет нарушена с 6 утра и до 18.00 часов вечера. Жителям домов части Октябрьского района нужно запастись питьевой водой. Полный список адресов Водоканал приводит на своем сайте.