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Без воды на весь день останутся десятки улиц Саратова
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Без воды на весь день останутся десятки улиц Саратова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове завтра без холодной воды останутся более десятка улиц.
Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, проблемы возникнут из-за подключения новых коммуникаций к действующим сетям. Для ввода в эксплуатацию вновь проложенного водопровода будет произведено технологическое отключение водопровода по 3-му Комсомольскому проезду.
Подача будет нарушена с 6 утра и до 18.00 часов вечера.
Жителям домов части Октябрьского района нужно запастись питьевой водой. Полный список адресов Водоканал приводит на своем сайте.
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