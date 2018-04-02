Пасхальное шествие в Нью-Йорке

Нью-Йорк , 2 апреля / Синьхуа / — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)

Нью-Йорк, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье жители многих стран отмечали католическую Пасху. В этот день на одной из центральных улиц Нью-Йорка — Пятой Авеню в районе Манхэттен — состоялось традиционное праздничное шествие. (Синьхуа)