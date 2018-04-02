Повышение по службе. Почему татарстанским чиновникам подняли оклады?

С 1 апреля в Татарстане была пересмотрена система денежного довольствия госслужащих.

Окладная и надбавочная части зарплат поменялись местами. Оклады увеличиваются с 21% до 70%, а надбавки, наоборот, уменьшаются — с 79% до 30%. Так, раньше ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия госслужбы была 60 — 200% (в зависимости от градации — высшие, главные, ведущие, старшие и младшие сотрудники), то теперь только 3 — 12%. Ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим работы с 20% уменьшается до 2%. К тому же, отпускные госслужащих будут только 120% должностного оклада вместо 200% их денежного содержания. Тем не менее, бедствовать чиновники точно не будут. В законе, принятом Госсоветом РТ , сразу в трёх чтениях, сказано, что только в 2018 году на зарплаты потребуется дополнительно 325,3 млн рублей из бюджета РТ.

«Мой стаж на госслужбе 16 лет, я получаю порядка 40-50 тыс. рублей, — сообщил на условиях анонимности глава отдела одного републиканского госучреждения. — Наверное, это потолок, потому что моя должность не предполагает более высокий классный чин. Думаю, изменения большой роли для меня не сыграют. К тому же зарплаты разнятся в зависимости от ведомства. К примеру, в минмолодёжи РТ они ниже, чем в минфине РТ. По-разному получают и управленцы в районах. Главный плюс новшеств в том, что поднимают престиж госслужбы».

«Однозначно больше будут получать те, кто работает на младших должностях — специалисты, пришедшие со студенческой скамьи без опыта госслужбы или с минимальным опытом, — считает глава комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. — Раньше оклад специалиста 3-го разряда был 2 337 рублей, со всеми надбавками он получал 9756 рублей. Сейчас они будут получать порядка 15 тыс. рублей. С 1 апреля ежемесячный оклад государственного гражданского служащего будет не меньше 11 163 рублей, то есть на уровне МРОТ, вводимого в стране с 1 мая 2018 года».

По данным Альберта Хабибуллина, сегодня в республике около 5100 государственных гражданских служащих. 70% из них — так называемая младшая группа должностей (порядка 4400 человек). Плюс ещё 299 должностей вакантны. «Очень часто молодой человек, придя со после вуза на государственную или муниципальную службу, наработав там навыки, уходит туда, где выше зарплата», — отмечает депутат, надеясь, что теперь будет проще привлечь и удержать на госслужбе молодёжь. А вот зарплата других бюджетников часто растет по другим причинам: медики вкалывают в две смены, а педагоги порой тянут по две ставки. Чиновникам же зарплата прибавляется, похоже, просто так. Им надо лишь раз в три года проходить аттестацию.

Не первый год устраивают в РТ и конкурс «Лучший государственный гражданский служащий». В 2017 году конкурс проходил в несколько этапов — тестирование, знание государственных языков и иностранных языков, оценка профессиональных качеств, знания законов и даже спортивной подготовки. Кроме того каждый участник защитил авторский проект. Победители получают денежную премию. Лучших чиновников лично награждает президент РТ. Это не считая других бонусов — возможности получить квартиру по социальной ипотеке (причем не в « Салават Купере»), возможности пораньше выйти на пенсию. А недавно чиновникам разрешили работать до 70 лет.

Кнут или пряник?

О пересмотре зарплат служащих в сельских районах в республике говорят давно. Мол, люди работают спустя рукава, потому что им платят копейки. «Я получаю 35-40 тысяч рублей, — рассказал на условиях анонимности глава сельского поселения вблизи Казани . — Руководитель исполкома — всего 25 тысяч, его зам — 18-20 тысяч рублей, юрист — 15 тысяч рублей — а кто придет на такие деньги? В нашем сельсовете повышение коснется только пяти человек, мне, как главе, ничего не положено. Правда, недавно дали квартальную премию — 70 тысяч рублей».

Однако бедность чиновников — не более чем миф. Это видно из анализа, проведённого «АиФ-Казань» по данным Росстата за 5 лет. С 2012 года зарплаты госслужащих в РТ выросли примерно на 72%. Вряд ли это сравнимо с ростом доходов других бюджетников.

В то же время «АиФ-Казань» неоднократно писал, как люди страдают из-за некомпетентности чиновников, не выполняющих свои обязанности и получающих за свои «художества» одни выговоры.

Притча во языцех — аукционы по участках в зонах газопроводов. Районы проводят их, не проверяя, есть ли у земель особые условия использования. Лишь однажды в Госсовете РТ обнародовали шокирующие данные: по итогам 2014 года прокуратура РТ опротестовала 3 558 нормативно-правовых актов, изданных в районах РТ. Выговоры получили 306 должностных лиц. Больше столь масштабные нарушения не афишировали. Но они есть не только у юристов, а в самых разных сферах.

«АиФ-Казань» писал и о том, как наша читательница из Высокогорского района год добивалась прописки в местном сельсовете. Не потому, что там работают какие-то вредители — люди просто не знали, как вводить адрес в федеральную информационную адресную систему. Просьбу другого читателя — ввести компенсацию платы за капремонт, почему-то переадресовали в префектуру одного из районов Казани. Хотя введение этой нормы — полномочия республиканского уровня. Устроить в районах ликбез для работников соцзащиты и отделов ЖКХ предложила недавно депутат Госсовета РТ Татьяна Воропаева . «Люди не получают 100-процентной информации в муниципалитетах, — заявила она после командировок. — „Жилищники“ на местах безграмотные, первоочередников — мам с больными детьми — отодвигают! „Специалисты“ даже не знают, при каких заболеваниях инвалид становится первоочередником».

Но воспитывают госслужащих больше не кнутом, а пряником. Чтобы было, с кого брать пример, лучших помещают на электронную доску почёта. К слову, при их выборе учитывается такое достижение, как привлечение средств в бюджеты различных уровней или сокращение расходов бюджета. В итоге модель бизнес-управления переносится и на госструктуры, а во главу угла ставится финансовый результат. Но государство — не бизнес-структура, оно призвано решать каждодневные рутинные задачи. А для этого чиновники должны хорошо выполнять свою работу.

Rомментарий

Завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ— КХТИ, доктор социологических наук Андрей Тузиков:

«Работа на госслужбе престижна во всём мире. По мотивации людей можно разделить на две группы. Одни нацелены на решение задачи, на достижение успеха, на решение каких-то прорывных задач. Вторые стремятся избегать неудачи, их цель — безопасность. То есть одни готовы рисковать во имя какого-то большого успеха, результата, и соответственно, не идут туда, где мало платят. А кто-то согласен на гарантированный минимум. Поступить на госслужбу — конечно, не значит, стать миллионером. Но это возможность получить вполне достойный доход, который позволит не думать о хлебе насущном. В этом смысле у госслужбы есть преимущества перед бизнес-структурой.

К тому же зачастую на госслужбе человек набирает опыт, узнаёт, как работает система изнутри. Приобретя так называемый социальный капитал, он переходит в бизнес. Таких людей — с опытом управления, со связями в бизнесе обычно ценят».

Официально

Татарстан последние 6 лет возглавляет федеральный рейтинг эффективности органов исполнительной власти, сообщили нам в пресс-службе президента РТ. В соответствии с законом каждый госслужащий проходит аттестацию раз в три года. Создается специальная аттестационная комиссия, куда обязательно включаются и независимые эксперты. По каждому сотруднику готовится отзыв линейных руководителей. Так, в 2017 году аттестацию прошли 1175 человек. При этом 18 сотрудникам было рекомендовано повысить свою квалификацию для более качественного выполнения своих функций.

Безусловно, оценить деятельность служащих весьма сложно, ведь, как правило, в их работе отсутствуют количественные показатели. Однако поиски решений в этом вопросе продолжаются. Уже подготовлена Система оценки деятельности служащих в зависимости от уровня должности. В частности, процессные показатели оцениваются по трём критериям — сроки, сложность, качество. Однако система пока работает в пилотном режиме и требует доработки.