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Виталий Кушнарев пообещал выставить на торги участок с книжными развалами на Пушкинской
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Виталий Кушнарев пообещал выставить на торги участок с книжными развалами на Пушкинской 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Знаменитые книжные развалы на улице Пушкинской должны остаться на своем месте. Об этом букинистам сообщил глава города Виталий Кушнарев, пообещав оформить участок официально.
Книжные развалы напротив публичной библиотеки считаются одним из знаковых мест Ростова. Здесь можно купить очень редкие издания, возраст которых может достигать полувека. Городские власти не первый раз под разными предлогами пытаются разогнать торговцев. По неофициальной версии, ярмарка портит собой облик центра города. Продавцы говорили, что им даже поступали угрозы, мол, не хотите уйти по-хорошему — заставим по-плохому. Правда, никаких конкретных действий за этим не последовало. В прошлом году на защиту развалов пришлось встать городской общественности — за сохранение торговли высказались почти 12 тысяч человек.
В итоге руководитель книжных развалов Ольга Вершинина встретилась с Виталием Кушнаревым. Со слов женщины, чиновник выслушал доводы букинистов и пообещал оставить ярмарку на своем месте.
— Я лично встречалась с градоначальником в конце февраля, он поручил написать заявление и собрать рекомендательные письма, после чего, с его слов, земля до конца первого квартала 2018 года будет выставлена на торги. Однако сроки уже прошли, а о торгах ничего не слышно, — рассказала 161.ru Ольга Вершинина.
В администрации Кировского района города сообщили, что ростовчанка немного не поняла ситуацию. Возможно, Кушнарев пообещал до конца первого квартала внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ростова, что и было сделано.
— Мы подготовили необходимые документы и согласовали практически во всех инстанциях. На этой неделе должен прийти ответ от городского департамента транспорта, после чего бумаги передадут в комитет по торговле и бытовому обслуживанию. Только после этого они попадут в ДИЗО, и участок смогут выставить на торги, — прокомментировали в администрации Кировского района города.
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