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«Агро-Приволжье» заплатит 50 тысяч рублей штрафа за травму грузчика
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«Агро-Приволжье» заплатит 50 тысяч рублей штрафа за травму грузчика 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает госинспекция труда по Нижегородской области.
21 февраля 26-летний работник на складе разгружал свиные туши из фургона-рефрижератора. Туши висели в фургоне на подвесных крюках. Снимая очередную тушу, грузчик наткнулся лицом на крюк. Пострадавшего госпитализировали.
Он получил сложный перелом глазницы и лобной пазухи, ушибы и рваные раны лица.
В ходе расследования установлено, что кладовщик не проинструктировал грузчиков перед разгрузкой фуры с продукцией об особенностях разгрузки полутуш и наличии вспомогательного подвесного крюка на краю подвесного пути. Начальник склада не обеспечила должный контроль за соблюдением работниками правил техники безопасности.
Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что тяжелые ожоги лица получил работник дзержинского «Синтез — ПКЖ».
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