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Правительство упростит законопроекты о регулировании криптовалют
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Правительство упростит законопроекты о регулировании криптовалют 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство собирается сократить и упростить существующие законопроекты, касающиеся регулирования криптовалют и блокчейна, сообщил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов на совместном заседании коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково».
«Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать», — сказал Шувалов.
20 марта группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах».
26 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников внесли в Госдуму проект поправок в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса.
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