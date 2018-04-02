Правительство упростит законопроекты о регулировании криптовалют

«Мы сейчас хотим значительно эти законопроекты сократить, упростить. Чтобы просто ввести, чтобы чуть-чуть обозначить, что это все легально. Насколько это глубоко должно быть сейчас урегулировано, никто не знает. И не нужно стремиться это делать», — сказал Шувалов.