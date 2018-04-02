Жители Заволжья паникуют: на переполненном общественном транспорте невозможно уехать

Работа общественного транспорта в Костроме стала одной из главных сегодняшних тем. Особенно она актуальна для жителей Заволжья . Они и и в обычное время не всегда довольны работой автобусов и частотой рейсов. Вчера половину моста снова закрыли для ремонта, и «крики души» посыпались в редакцию портала K1NEWS.RU.

Так, костромичка Татьяна Кошкина сегодня в начале восьмого утра вышла с дочкой на остановку у магазина «Пантусовский», и была неприятно удивлена тем, что полные людей автобусы проходят мимо, не останавливаясь. Это касается не только основных маршрутов, но и коротких, которые ввели именно на время ремонта моста: №10, №57 и №94.

В 07:15 мы с дочкой вышли из дома, отказавшись от личного транспорта. Садимся обычно на остановке «Пантусовский». Транспорт идет мимо и не останавливается. Маршрутки и автобусы от Паново идут полные, обещанный короткий маршрут «Паново — Подлипаева» идет переполненный. Вместо большого «икаруса», который ходил весной, ходит «ПАЗ». Остановки не чистятся — голый лед. Люди, пытаясь оттолкнуть друг друга, съезжают прямо под колеса автобусов, и наши дети тоже оказываются практически под колесами транспорта в этой давке. Автобус, на котором мы ехали, сломался посреди моста, и на Подлипаева уже не открывал средние двери, — рассказывает Татьяна.

На сайте администрации города указано, что по короткому маршруту от улицы Подлипаева до Паново автобусы совершают 44 рейса, примерно столько же в обратном направлении. По маршруту «Малышково — Сусанинская площадь» — 7 рейсов, и почти столько же обратно, то же касается маршрута «Малышково — Подлипаева».

Возможно, первый день, как первый блин, у перевозчиков вышел комом — с расписанием возникли заминки. В администрацию города перевозчики точное количество транспорта, вышедшее на короткие маршруты, пока не сообщили. Напомним, что короткие маршруты действуют только в рабочие дни и только в часы пик.

Сегодня утром мы провели опрос в нашей группе Вконтакте и выяснили, довольны ли костромичи работой общественного транспорта во время ремонта моста. 25 процентов опрошенных ответили, что им все равно, потому что они ездят на своих машинах. 51 процент костромичей, принявших участие в опросе, недовольны тем, как работает общественный транспорт, еще 24 процента довольны.

В администрации города отметили, что увеличить количество транспорта на основных маршрутах, конечно, нужно, но пока этот вопрос обсуждается.

В преддверии второго этапа ремонта Виктор Емец призвал костромичей быть вежливыми и более терпимыми друг к другу и к рабочим на мосту.

Прошу об одном: не ругайте простых рабочих на мосту. Они точно делают все, что могут. Меня ругайте, администрацию. Рабочие стараются, делают. Конечно же, будем контролировать их работу ежедневно. Надеемся, что сами работы на проезжей части будут выполнены более в короткие сроки. Терпения. Уважайте друг друга, уважайте таких же людей, как и вы, — сказал глава городской администрации Виктор ЕМЕЦ.

Напомним, что по контракту работы должны завершиться 1 ноября.