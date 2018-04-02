Птицы радуются весне 

Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)