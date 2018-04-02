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Птицы радуются весне
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Птицы радуются весне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
Фучжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — С приходом весны природа пробудилась ото сна. Красоту весенних пейзажей гармонично дополняют весело резвящиеся птицы. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
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