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Председатель Общественного совета и начальник ОЭБиПК УВД по ЮВАО провели рабочую встречу
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Председатель Общественного совета и начальник ОЭБиПК УВД по ЮВАО провели рабочую встречу 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Общественник УВД по ЮВАО встретился с руководителем Отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Управления
На рабочей встрече председатель Общественного совета Вячеслав Аскоченский и начальник ОЭБиПК УВД полковник полиции Евгений Левкин обсудили ключевые моменты доклада «О деятельности ОЭБиПК в 2017 году», представленного на заседании Общественного совета, проведенного в марте 2018 года.
Вячеслав Иванович Аскоченский ближе ознакомился с количественными и качественными показателями Отдела, которые вывели службу на лидирующие позиции по городу, а также ознакомился с трудностями, которые возникли в текущем году, включая некомплект личного состава службы. Также общественник пообщался с сотрудниками Отдела, которые поделились своими предложениями и идеями.
В целом, учитывая стабильно эффективную работу ОЭБиПК УВД по ЮВАО, Вячеслав Аскоченский выразил уверенность в удержании высоких показателей в 2018 году, а также пообещал поддержку и содействие со стороны членов Общественного совета, закрепленных за территориальными подразделениями. Председатель Общественного совета пожелал личному составу Отдела не расслабляться, трудиться и достичь высоких результатов и в этом году.
Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
т/ф. 8 (495) 709-18-18  электронная страница: http://ювао.мск.мвд.рф
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