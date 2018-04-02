Председатель Общественного совета и начальник ОЭБиПК УВД по ЮВАО провели рабочую встречу

Общественник УВД по ЮВАО встретился с руководителем Отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Управления

На рабочей встрече председатель Общественного совета Вячеслав Аскоченский и начальник ОЭБиПК УВД полковник полиции Евгений Левкин обсудили ключевые моменты доклада «О деятельности ОЭБиПК в 2017 году», представленного на заседании Общественного совета, проведенного в марте 2018 года.

Вячеслав Иванович Аскоченский ближе ознакомился с количественными и качественными показателями Отдела, которые вывели службу на лидирующие позиции по городу, а также ознакомился с трудностями, которые возникли в текущем году, включая некомплект личного состава службы. Также общественник пообщался с сотрудниками Отдела, которые поделились своими предложениями и идеями.

В целом, учитывая стабильно эффективную работу ОЭБиПК УВД по ЮВАО, Вячеслав Аскоченский выразил уверенность в удержании высоких показателей в 2018 году, а также пообещал поддержку и содействие со стороны членов Общественного совета, закрепленных за территориальными подразделениями. Председатель Общественного совета пожелал личному составу Отдела не расслабляться, трудиться и достичь высоких результатов и в этом году.

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