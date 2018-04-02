Приставы сдали зачёт по применению физической силы, спецсредств и оружия

Судебные приставы сдали комплексный зачёт на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области

На минувшей неделе были оценены работники Красноармейского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Приволжского, Безенчукского, Хворостянского, Пестравского районов, а также Новокуйбышевска Чапаевска , проходившие занятия по отработке приемов рукопашного боя, правовой, специальной и тактико-специальной подготовки на десяти учебных точках.

Специально созданная комиссия, возглавляемая и.о. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Денисом Шильниковым и зам руководителя Анатолием Касабяном, принимала зачёт строго по графику. В ходе комплексного зачёта оценивались как физическая подготовка судебных приставов, так и готовность их к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Особое внимание уделялось проверке знаний, умений и навыков, а также обучению и повышению уровня подготовленности, совершенствованию навыков судебных приставов при осуществлении своих полномочий.

В настоящий момент подводятся итоги комплексного зачёта, по результатам которого будет дана оценка готовности судебных приставов по ОУПДС к деятельности, связанной с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.