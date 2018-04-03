Глава судебных приставов Самарской области переведен в центральный аппарат

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Владимир Князев покинул свой пост «в связи с переводом на другую должность», сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владимир Князев, возглавивший управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области в ноябре 2013 года, переведен на службу в одно из управлений центрального аппарата ФССП в конце января 2018 года.

Исполняющим обязанности руководителя регионального УФССП с 1 февраля 2018 г. является Денис Шильников.