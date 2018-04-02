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«Люди стали обращать внимание на широту помещений и доступность выходов»
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«Люди стали обращать внимание на широту помещений и доступность выходов» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«У нашей ассоциации есть информация, что в самом Кемерово число посетителей торговых центров уже снизилось. Однако не думаю, что эта трагедия сильно повлияет на другие регионы. Общефедеральные сети, крупные форматы сильно не просядут. Но ситуация может негативно сказаться на развлекательной индустрии. Если говорить о крупных городах, то конкуренция в этой сфере достаточно высокая. И теперь люди будут больше внимания обращать на внешний вид помещения, например, детского центра или кинотеатра. Я сам и все мои знакомые стали оценивать, в первую очередь, широту помещения и доступность выходов. Но, как это часто бывает, пройдет какое-то время, и люди подзабудут об этой трагедии.
Если говорить о ретейле в торговых центрах, то в последние годы мы наблюдаем тенденцию, на которую могут наложиться последние события — люди стали больше обращать внимание на магазины формата „у дома“. Такая частичная переориентация с гипермаркетов на сравнительно небольшие магазины шаговой доступности. Это обусловлено снижением покупательской способности. Хотя цены в гипермаркетах ниже (они могут себе это позволить за счет объемов продаж), чем в небольших торговых точках. Но идет процесс выравнивания ценной политики. Кроме того, покупатели стали замечать, что в гипермаркетах их средний чек, как правило, больше, они оставляют здесь больше денег. А люди настроены экономить».
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