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В Барнауле осудили владельца скалодрома за травмирование ребенка
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В Барнауле осудили владельца скалодрома за травмирование ребенка 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Владельца игрового комплекса в Барнауле осудили за установку небезопасного оборудования, на котором ребенок получил травму позвоночника.
По данным следствия, 25-летний предприниматель открыл в торговом центре Октябрьского района игровой комплекс, в котором установил скалодром высотой 3 метра. Проектом данная конструкция была не предусмотрена, к тому же она не отвечала требованиям техники безопасности, поскольку не имела защитных ограждений.
В ноябре 2015 года пятилетний посетитель забрался на верхнюю часть стенки скалодрома и спрыгнул вниз.
Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья детей.
Суд приговорил его к условному сроку — 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
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