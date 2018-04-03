В Барнауле осудили владельца скалодрома за травмирование ребенка

Владельца игрового комплекса в Барнауле осудили за установку небезопасного оборудования, на котором ребенок получил травму позвоночника.

По данным следствия, 25-летний предприниматель открыл в торговом центре Октябрьского района игровой комплекс, в котором установил скалодром высотой 3 метра. Проектом данная конструкция была не предусмотрена, к тому же она не отвечала требованиям техники безопасности, поскольку не имела защитных ограждений.

В ноябре 2015 года пятилетний посетитель забрался на верхнюю часть стенки скалодрома и спрыгнул вниз.

Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья детей.

Суд приговорил его к условному сроку — 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.