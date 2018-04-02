Волгоградское МВД сообщило о сроках уничтожения загранпаспортов

— Сроки хранения оформленных заграничных паспортов старого и нового образца и не востребованных гражданами сокращены до трех лет, — пояснили РИА34 в пресс-службе областной полиции. — Ранее оформленные и не востребованные гражданами заграничные паспорта подлежат уничтожению в установленном порядке.

В Управлении по вопросам миграции регионального Главка МВД порекомендовали всем, кто не получил оформленные паспорта, не теряя времени обратиться в подразделения по месту подачи заявления.

Уточняется, что ранее сроки хранения оформленных и не востребованных паспортов составляли 10 лет.