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Волгоградское МВД сообщило о сроках уничтожения загранпаспортов
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Волгоградское МВД сообщило о сроках уничтожения загранпаспортов 

ria34.ru 1 час назад
ГУ МВД по Волгоградской области проинформировало об изменении сроков хранения оформленных загранпаспортов.
— Сроки хранения оформленных заграничных паспортов старого и нового образца и не востребованных гражданами сокращены до трех лет, — пояснили РИА34 в пресс-службе областной полиции. — Ранее оформленные и не востребованные гражданами заграничные паспорта подлежат уничтожению в установленном порядке.
В Управлении по вопросам миграции регионального Главка МВД порекомендовали всем, кто не получил оформленные паспорта, не теряя времени обратиться в подразделения по месту подачи заявления.
Уточняется, что ранее сроки хранения оформленных и не востребованных паспортов составляли 10 лет.
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