РПЦ: Стивен Хокинг искал в расширяющейся Вселенной «замысел Бога»

Отвечая на вопросы в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», иерарх Русской церкви обратил внимание на то, что в самой популярной книге Хокинга «Краткая история времени» изложены теории, которые не противоречат идее существования Бога.

По словам митрополита Илариона, автор этой книги, раскрывающей взгляды известного ученого на историю возникновения Вселенной и «теорию большого взрыва», неоднократно упоминает Бога: «Хокинг довольно часто обращается к теме Бога, он ставит знак вопроса, но никогда не отвечает на этот вопрос».

Глава ОВЦС привел в пример фразу из книги: «Представление о расширяющейся Вселенной не исключает Создателя».

"Стивен Хокинг представляет собой пример очень честного ученого, который показывает, до каких границ доходит наука и за какие границы она не может переступить", — отметил митрополит Иларион.

Иерарх напомнил и другие слова из работы недавно скончавшегося британского физика-теоретика: «Если будет найден ответ на вопрос о происхождении Вселенной, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога».

Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.