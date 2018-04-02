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РПЦ: Стивен Хокинг искал в расширяющейся Вселенной «замысел Бога»
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РПЦ: Стивен Хокинг искал в расширяющейся Вселенной «замысел Бога» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский астрофизик Стивен Хокинг в своих исследованиях не опровергал существование Бога — Творца Вселенной, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Отвечая на вопросы в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», иерарх Русской церкви обратил внимание на то, что в самой популярной книге Хокинга «Краткая история времени» изложены теории, которые не противоречат идее существования Бога.
По словам митрополита Илариона, автор этой книги, раскрывающей взгляды известного ученого на историю возникновения Вселенной и «теорию большого взрыва», неоднократно упоминает Бога: «Хокинг довольно часто обращается к теме Бога, он ставит знак вопроса, но никогда не отвечает на этот вопрос».
Глава ОВЦС привел в пример фразу из книги: «Представление о расширяющейся Вселенной не исключает Создателя».
"Стивен Хокинг представляет собой пример очень честного ученого, который показывает, до каких границ доходит наука и за какие границы она не может переступить", — отметил митрополит Иларион.
Иерарх напомнил и другие слова из работы недавно скончавшегося британского физика-теоретика: «Если будет найден ответ на вопрос о происхождении Вселенной, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога».
Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.
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