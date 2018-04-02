Znak узнал о новых попытках связать распротестовавшегося из-за выборов мэра Ройзмана с делом об убийстве пенсионерки 

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана снова пытаются связать с громким делом об убийстве жительницы Екатеринбурга — пенсионерки Ольги Ледовской в 2014 году, по которому осужден, в том числе, экс-депутат Екатеринбургской гордумы
Олег Кинев. Об этом пишет
Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах.
По их данным, Кинев, осужденный в 2016 году к 16 лет строгого режима, дал новые показания по своему делу, попытавшись связать с ним Ройзмана. При этом экс-депутат якобы рассчитывает на смягчение наказания — вплоть до условно-досрочного освобождения (после 2026 года).
Также о возможности условно-досрочного освобождения заговорили еще двое фигурантов дела.
Так, 26 марта попытку выйти на свободу условно-досрочно предпринял бывший помощник Кинева — черный риэлтор Сергей Чуваков. Чуваков участвовал в сделке с квартирой пенсионерки, именно он впервые заявил о якобы имеющейся связи Ройзмана с убийством. Чуваков был приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии. Ему было отказано в УДО, Чуваков этот отказ опротестовал. В марте решение об отказе подтвердил Свердловский облсуд.
Кроме того, возможностями УДО недавно интересовался еще один фигурант дела — Андрей Гусев, получивший 14 лет колонии строгого режима за то, что помог убийце Ледовской Алексею Худоногову вывезти тело пенсионерки. Об этом журналистам сообщила адвокат осужденного Ольга Гаргат.
Давал ли Гусев в колонии какие-то показания по делу Кинева, Гаргат неизвестно. Что касается показаний Кинева, то, по словам силовиков, «ничего существенного он, правда, не сказал». «Что делать с этим дальше — не вполне ясно. Никаких послаблений никому не будет», — добавил собеседник издания.
Сам Ройзман связывает события, происходящие вокруг так называемого дела Кинева, со своей профессиональной деятельностью на посту мэра Екатеринбурга. «Я занимаю достаточно независимую позицию, и это очень сильно раздражает», — считает он.
Еще одной возможной причиной активизации попыток очернить его Ройзман назвал свою борьбу за сохранение процедуры прямых выборов мэра города. Законопроект об отмене прямых выборов мэра
в заксобрание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу уже поддержал профильный комитет. Рассмотрение документа назначено на завтра, 3 апреля, передает
Действующий градоначальник Розйман считает, что законопроект направлен лично против него и намерен
митинговать
"Я настаиваю на возвращении в Екатеринбурге всенародных выборов мэра. У меня нет никаких сомнений, что если такие выборы будут возвращены и я выдвинусь на них, то в своем городе точно выиграю. Это еще один повод пытаться осадить меня любыми возможными способами", — приводит слова Ройзмана Znak.com.
Идёт подготовка к завтрашнему митингу против отмены прямых выборов мэра. Волонтеры отмечают, что нет негатива, люди понимают. В понедельник 19.00 пл. Обороны. Я буду. pic.twitter.com/eCYNvlH50m
— Евгений Ройзман (@roizmangbn) April 1, 2018