Znak узнал о новых попытках связать распротестовавшегося из-за выборов мэра Ройзмана с делом об убийстве пенсионерки

Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, Кинев, осужденный в 2016 году к 16 лет строгого режима, дал новые показания по своему делу, попытавшись связать с ним Ройзмана. При этом экс-депутат якобы рассчитывает на смягчение наказания — вплоть до условно-досрочного освобождения (после 2026 года).

Также о возможности условно-досрочного освобождения заговорили еще двое фигурантов дела.

Так, 26 марта попытку выйти на свободу условно-досрочно предпринял бывший помощник Кинева — черный риэлтор Сергей Чуваков . Чуваков участвовал в сделке с квартирой пенсионерки, именно он впервые заявил о якобы имеющейся связи Ройзмана с убийством. Чуваков был приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии. Ему было отказано в УДО, Чуваков этот отказ опротестовал. В марте решение об отказе подтвердил Свердловский облсуд.

Кроме того, возможностями УДО недавно интересовался еще один фигурант дела — Андрей Гусев , получивший 14 лет колонии строгого режима за то, что помог убийце Ледовской Алексею Худоногову вывезти тело пенсионерки. Об этом журналистам сообщила адвокат осужденного Ольга Гаргат.

Давал ли Гусев в колонии какие-то показания по делу Кинева, Гаргат неизвестно. Что касается показаний Кинева, то, по словам силовиков, «ничего существенного он, правда, не сказал». «Что делать с этим дальше — не вполне ясно. Никаких послаблений никому не будет», — добавил собеседник издания.

Сам Ройзман связывает события, происходящие вокруг так называемого дела Кинева, со своей профессиональной деятельностью на посту мэра Екатеринбурга. «Я занимаю достаточно независимую позицию, и это очень сильно раздражает», — считает он.

Еще одной возможной причиной активизации попыток очернить его Ройзман назвал свою борьбу за сохранение процедуры прямых выборов мэра города. Законопроект об отмене прямых выборов мэра

Действующий градоначальник Розйман считает, что законопроект направлен лично против него и намерен

митинговать

"Я настаиваю на возвращении в Екатеринбурге всенародных выборов мэра. У меня нет никаких сомнений, что если такие выборы будут возвращены и я выдвинусь на них, то в своем городе точно выиграю. Это еще один повод пытаться осадить меня любыми возможными способами", — приводит слова Ройзмана Znak.com.

Идёт подготовка к завтрашнему митингу против отмены прямых выборов мэра. Волонтеры отмечают, что нет негатива, люди понимают. В понедельник 19.00 пл. Обороны. Я буду. pic.twitter.com/eCYNvlH50m

— Евгений Ройзман (@roizmangbn) April 1, 2018