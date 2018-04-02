Ярмарка вакансий пройдет 11 апреля в столице

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят 11 апреля открытую общегородскую ярмарку вакансий.

Свыше 80 работодателей столицы соберет на своей площадке ярмарка вакансий. Так же в ней примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.

Организаторы приглашают с 11:00 до 15:00 соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.

Посетители ярмарки смогут:

— пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;

— посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;

— узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;

— пройти профориентационное тестирование;

— получить консультацию по вопросу трудоустройства;

В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.

Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (метро «Выставочная», Краснопресненская набережная, 14)

Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки); 8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке), и по адресу электронной почты: czn@social.mos.ru.