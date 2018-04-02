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Ярмарка вакансий пройдет 11 апреля в столице
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Ярмарка вакансий пройдет 11 апреля в столице 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят 11 апреля открытую общегородскую ярмарку вакансий.
Свыше 80 работодателей столицы соберет на своей площадке ярмарка вакансий. Так же в ней примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.
Организаторы приглашают с 11:00 до 15:00 соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.
Посетители ярмарки смогут:
— пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
— посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;
— узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
— пройти профориентационное тестирование;
— получить консультацию по вопросу трудоустройства;
В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.
Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (метро «Выставочная», Краснопресненская набережная, 14)
Вход свободный. Все услуги предоставляются бесплатно.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки); 8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке), и по адресу электронной почты: czn@social.mos.ru.
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