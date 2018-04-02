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Глава Минздрава Дагестана подал в отставку
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Глава Минздрава Дагестана подал в отставку 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Причины ухода с поста не уточняются.
56-летний Ибрагимов возглавил дагестанский Минздрав в феврале 2013 года.
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СМИ сообщили о планах Британии закрыть торгпредставительство РФ в Лондоне Министр здравоохранения Подмосковья: за помощью в Волоколамске обратились 50 детей Андрей Воробьёв приехал на волоколамскую свалку «Ядрово»
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