Глава Дагестана принял отставку руководителя Минздрава республики 

Врио главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики Дагестан.
«Также в ходе совещания с участием руководителей органов государственной власти Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова», — говорится в сообщении.
Танка Ибрагимов возглавил Минздрав Дагестана в феврале 2013 года, с февраля 2018 года назначен врио главы министерства.