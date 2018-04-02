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Глава Дагестана принял отставку руководителя Минздрава республики
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Глава Дагестана принял отставку руководителя Минздрава республики 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Врио главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики Дагестан.
«Также в ходе совещания с участием руководителей органов государственной власти Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова», — говорится в сообщении.
Танка Ибрагимов возглавил Минздрав Дагестана в феврале 2013 года, с февраля 2018 года назначен врио главы министерства.
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 Ещё 6 источников 
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