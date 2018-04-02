Дорогие друзья: Корпорация «Богдан» захватывает рынок общественного транспорта

Предприятие Олега Гладковского возглавило топ-10 поставщиков городского общественного транспорта. Об этом сообщает сайт «Наши деньги». Второе и третье место делят белорусский МАЗ и львовский «Электрон».

Сообщается, что с 2014 по 2016 год местные власти потратили на закупку общественного транспорта 3 млрд грн, из которых «Богдан» освоил 617,1 млн грн. Только КП «Киевпастранс» в 2016 г. получило заказ на 202,3 млн грн на поставку низкопольных троллейбусов. Работу коммунального предприятия курирует Сергей Майзель , начальник транспортного департамента, избранный в Киевсовет от БПП.

Возможности предприятия — производство 2200 единиц такой автомобильной техники в год, которая должна прийти на замену устаревшим маршруткам. В перспективе — 6 тыс. единиц до 2020 года.

Совладельцем корпорации «Богдан» ранее был Петр Порошенко . Теперь она формально принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому — первому заместителю секретаря СНБО и соседу президента в элитном испанском курорте Марбелья.