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Дорогие друзья: Корпорация «Богдан» захватывает рынок общественного транспорта
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Дорогие друзья: Корпорация «Богдан» захватывает рынок общественного транспорта 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Предприятие Олега Гладковского возглавило топ-10 поставщиков городского общественного транспорта. Об этом сообщает сайт «Наши деньги». Второе и третье место делят белорусский МАЗ и львовский «Электрон».
Сообщается, что с 2014 по 2016 год местные власти потратили на закупку общественного транспорта 3 млрд грн, из которых «Богдан» освоил 617,1 млн грн. Только КП «Киевпастранс» в 2016 г. получило заказ на 202,3 млн грн на поставку низкопольных троллейбусов. Работу коммунального предприятия курирует Сергей Майзель, начальник транспортного департамента, избранный в Киевсовет от БПП.
Возможности предприятия — производство 2200 единиц такой автомобильной техники в год, которая должна прийти на замену устаревшим маршруткам. В перспективе — 6 тыс. единиц до 2020 года.
Совладельцем корпорации «Богдан» ранее был Петр Порошенко. Теперь она формально принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому — первому заместителю секретаря СНБО и соседу президента в элитном испанском курорте Марбелья.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отдали предпочтение автомобилям МАЗ-Богдан, которые собираются в корпорации «Богдан» на черкасских производственных мощностях, и которые вытесняют из оборонных заказов продукцию КрАЗ.
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