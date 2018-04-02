Художественный совет при Москомархитектуре отправил на доработку проект реконструкции «Парка Дружбы»

«Художественный совет при Москомархитектуре рассмотрел проект комплексного благоустройства и озеленения территории объекта культурного наследия регионального значения „Парк Дружбы“, — говорится в сообщении.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которого цитирует пресс-служба, коллегиально было принято решение направить проект на доработку, а также провести совещание с представителями ответственных департаментов, префектуры, управы и руководства парка.

»Одной из достопримечательностей парка, заложенного делегатами VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, являются многочисленные памятники, переданные в дар Москве иностранными государствами. И для продолжения этой традиции архитекторам необходимо предусмотреть резервные места для новых памятников, которые могут появиться в будущем», — рассказал С. Кузнецов.

В пресс-службе пояснили, что художественный совет Москомархитектуры под председательством Татьяны Гук рекомендовал вести разработку проектных решений с учетом положений концепции реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Парк Дружбы», ранее разработанной Москомархитектурой. В первую очередь, это касается функционально-планировочной структуры парка. Так, вместо большой централизованной детской площадки проектировщикам предложено проработать возможность организации нескольких небольших зон, которые не нарушат существующий парковый ансамбль.

«Вместе с тем Худсовет одобрил реорганизацию существующего амфитеатра, а также создание танцевальной площадки и специальной зоны под временное размещение сцены при проведении массовых мероприятий. Одним из условий размещения новых объектов является сохранение баланса запечатанных, то есть находящихся под покрытиями, и озелененных участков парка», — отметили в пресс-службе.