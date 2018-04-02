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Весна: Асфальт сходит вместе со снегом
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Весна: Асфальт сходит вместе со снегом 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Те дороги, которые мы отремонтировали, стали лучше однозначно. Компании подрядчики не только ремонтируют, но и дают гарантию на 5-10 лет, и Министерство инфраструктуры проверяет их каждый год. Но это капля в море. За четыре года отремонтировано только 3 тысячи километров», — сказал министр инфраструктуры Владимир Омельян в эфире канала «Espreso.TV».
Причиной столь низких показателей министр назвал финансирование ремонта дорог по остаточному принципу.
Однако министр пообещал, что с 2020 года все изменится. Дело в том, что украинское правительство с 2018 года передало ремонт дорог на местные органы самоуправления. В своей ответственности правительство оставило только 47 тысяч км дорог государственного значения. 120 тысяч км местных дорог государство передало на баланс местным органам самоуправления при том, что они изношены более чем на 90%.
Еще в Украине около 260 тыс. км коммунальных дорог — это улицы городов и других населенных пунктов. За их ремонт также будут отвечать местные власти.
При этом финансирование останется централизованным. Для этого создается Дорожный фонд, который будет наполняться из центрального и местных бюджетов. Деньги в первую очередь будут выделяться на «Укравтодор», на балансе которого остались дороги государственного значения, и по остаточному принципу на ремонт дорог местным органам самоуправления. Поменяется лишь то, что местные власти сами смогут решать, что ремонтировать. Результаты реформы видны уже сейчас в Киеве, когда асфальт сходит вместе со снегом.
На ремонт всех дорог необходимо 2 трлн гривен — подсчитали в «Укравтодоре». В этом году из бюджета на дороги выделят 45 млрд гривен — самую большую сумму за годы независимости. Но средства пойдут только на ремонт дорог международного и национального значения.
В «Киевавтодоре» при этом жалуются на нехватку финансирования. «Уже начались ремонтные работы по ликвидации аварийно-опасных ям — это от 15 см, они будут ликвидированы до 1 мая», — заверил заместитель генерального директора по капитальному ремонту дорог «Киевавтодора» Сергей Головченко.
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