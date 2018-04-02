Радиоактивную посылку из Узбекистана выявили сотрудники «Почты России» и Московской таможни

«Специалисты одного из сортировочных узлов «Почты России» совместно с сотрудниками Московской таможни в ходе проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово , зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма излучение, более чем в 10 раз превышающее предельно допустимый радиационный фон. Источником опасного излучения являлось почтовое отправление из Узбекистана, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что прибывшие на место сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с представителями Московской таможни и специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку, в ней находился барометр. Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение.