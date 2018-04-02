В Вологде появится новый православный храм

Новый храм в честь святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского планируется построить в микрорайоне «Южный». Городская администрация уже выделила земельный участок возле домов на ул. Возрождения, 82а. По словам представителей церкви, строительство храма может начаться уже этим летом.

Фото: vologda-mitropolia.ru Сейчас идет регистрация нового прихода, который был образован 12 марта указом митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия. Его настоятелем назначен иерей Никита Горбик, который вместе с паствой и будет создавать приходскую общину. В нее войдут жители улиц Возрождения, Псковская, Окружное шоссе, Ярославская, Новгородская, микрорайона Подшипникого завода и других улиц этой части города.

А уже в эту субботу, 7 апреля, во дворе на Возрождения, 82, пройдет освящение пасхальных куличей.

«Радость о Воскрешении Спасителя впервые прозвучит на этой земле. А позже здесь появится храм — мечта построить дом Божий всегда была в сердцах жителей, ведь ближайшие храмы находятся в центральной части города», — рассказал иерей Никита Горбик.

Освятить куличи рядом с домом жители «Южного» микрорайона смогут в 12 часов.