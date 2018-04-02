Омбудсмен: Бизнесменов законодательно обяжут заботиться о безопасности людей

Все торговые центры в 2018 году обяжут переместить кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Об этом 2 апреля заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . По его словам, законодательные инициативы могут появиться уже к весенней сессии нижней палаты парламента, тогда вся работа по ним будет завершена к концу 2018 года, сообщает «Россия 1».

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что подобная инициатива позволит предпринимателей сделать выбор в пользу безопасности людей.

«Решения, которые сейчас заставят бизнесменов между прибылью и безопасностью найти решение в сторону людей, правильные. Бизнес всё-таки должен понимать свою ответственность и выбирать безопасность людей, отказываясь от какой-то части прибыли. Если добровольно на это не идут, значит, надо мотивировать законодательно. Сейчас, когда человек идёт в кинотеатр, весь его путь проложен так, чтобы он все торговые ряды прошёл. Это его мотивирует сделать покупку. Но в случае ЧП на верхнем этаже безопасность обеспечить сложнее, чем внизу», — подчеркнул эксперт.

Омбудсмен: С малого бизнеса нельзя снимать ответственность за безопасность людей Однако, по словам Виктора Ермакова, при принятии новых инициатив не стоит забывать о противодействии коррупции.

«Тут не надо забывать про вторую часть, чтобы чиновники, которые будут обеспечивать правоприменение нормативов, не превратили это в свою дополнительную ренту, иначе это опять бессмысленно будет», — заключил в эфире НСН Ермаков.