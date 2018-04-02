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Тренд из Instagram: цветущие (во всех смыслах) брови
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Тренд из Instagram: цветущие (во всех смыслах) брови 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Тренд на цветущие в прямом смысле брови появились (на удивление) не из-за мучений жителей средней полосы России, а из-за недостатка растительности в Азии.
Основоположник тренда — канадский блоггер Тейлор Р, которая живет в Гонконге. В своем влоге на YouTube девушка объяснила, что стала экспериментировать с растениями в бровях, из-за нехватки зелени в китайском мегаполисе — даже парки в городе сплошь бетонные. Тейлор так соскучилась по растениями, что разбила сад прямо у себя в бровях.
План действий начинающего садовода примерно такой: сначала надо уложить брови воском для волос, затем взять помаду салатового оттенка и покрасить их, чтобы создать эффект травы, для полного счастья добавить крошечные натуральные цветы и приклеить на кончики бровей и лоб. По желанию украсить свое чудо природы можно, наклеив маленьких бабочек (надеемся, что искусственных).
Если делать из себя фею цветов пока не очень хочется, можно не красить брови в зеленый, а просто прикрепить к вашим натуральным бровям цветы и посмотреть, на что это похоже. Ну или на крайний случай, поэкспериментировать на своей собачке — в Instagram уже полно песиков, чьи брови превратились в цветущие сады. На этом предлагаем закончить, пока на нас не напал Гринпис.
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