Тренд из Instagram: цветущие (во всех смыслах) брови

Тренд на цветущие в прямом смысле брови появились (на удивление) не из-за мучений жителей средней полосы России , а из-за недостатка растительности в Азии.

Основоположник тренда — канадский блоггер Тейлор Р, которая живет в Гонконге . В своем влоге на YouTube девушка объяснила, что стала экспериментировать с растениями в бровях, из-за нехватки зелени в китайском мегаполисе — даже парки в городе сплошь бетонные. Тейлор так соскучилась по растениями, что разбила сад прямо у себя в бровях.

План действий начинающего садовода примерно такой: сначала надо уложить брови воском для волос, затем взять помаду салатового оттенка и покрасить их, чтобы создать эффект травы, для полного счастья добавить крошечные натуральные цветы и приклеить на кончики бровей и лоб. По желанию украсить свое чудо природы можно, наклеив маленьких бабочек (надеемся, что искусственных).

Если делать из себя фею цветов пока не очень хочется, можно не красить брови в зеленый, а просто прикрепить к вашим натуральным бровям цветы и посмотреть, на что это похоже. Ну или на крайний случай, поэкспериментировать на своей собачке — в Instagram уже полно песиков, чьи брови превратились в цветущие сады. На этом предлагаем закончить, пока на нас не напал Гринпис.