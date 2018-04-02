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В парках Казани не будет торговли рядом с детскими площадками
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В парках Казани не будет торговли рядом с детскими площадками 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В казанских парках активная торговля будет отодвинута от детских площадок для комфорта и безопасности гостей, сообщила 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии Казани руководитель Дирекции парков и скверов Алсу Саетова.
В предстоящем сезоне организацией размещения объектов нестационарной торговли во всех 15 парках Казани впервые занимается Дирекция парков и скверов. В аукционах, итоги которых подведут в апреле, участвуют девять парков, на территории которых будут размещены 37 объектов нестационарной торговли. По словам Алсу Саетовой, при составлении схемы нестационарной торговли в расчет принималось то, что на территории нескольких парков есть стационарные объекты общественного питания.
На аукционах не представлены сквер имени Дементьева и сквер в Дербышках. Также не выставляют на аукционы НТО в Лядском саду, сквере Аксенова и сквере имени Тинчурина. «Это небольшие парки, там нужна однодневная торговля при проведении крупных событий, — пояснила руководитель Дирекции парков и скверов. — Не выставляется на аукционы и территория парка возле Центра семьи „Казан“, так как в этом году здесь будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA».
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